Standard Chartered Plaće

Raspon plaća Standard Chartered je od $16,994 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korporativni razvoj na donjem kraju do $502,500 za Investicijski banker na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Standard Chartered. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend softverski inženjer

Full-stack softverski inženjer

Voditelj proizvoda
Median $52.5K
Voditelj softverskog inženjerstva
Median $42.7K

Tehnički voditelj programa
Median $150K
Računovođa
$204K
Poslovni analitičar
$26.4K
Korporativni razvoj
$17K
Analitičar podataka
$20K
Znanstvenik podataka
$43.9K
Financijski analitičar
$17.1K
Informatolog (IT)
$39.4K
Investicijski banker
$503K
Konzultant za upravljanje
$57.1K
Dizajner proizvoda
$69.1K
Voditelj programa
$60K
Voditelj projekta
$43.1K
Prodaja
$56.5K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$18K
Arhitekt rješenja
$43.3K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Standard Chartered je Investicijski banker at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $502,500. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Standard Chartered je $43,225.

Ostali resursi