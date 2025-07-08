Imenik tvrtki
SRS Acquiom
SRS Acquiom Plaće

Plaće u SRS Acquiom kreću se od $120,600 ukupne godišnje naknade za Pravni na donjoj strani do $172,135 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SRS Acquiom. Zadnje ažuriranje: 11/30/2025

Pravni
$121K
Menadžer Projekta
$172K
Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SRS Acquiom je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $172,135. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SRS Acquiom je $146,368.

