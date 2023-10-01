Imenik tvrtki
SR2
SR2 Plaće

Medijan plaće u SR2 je $129,777 za Prodaja . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SR2. Zadnje ažuriranje: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Prodaja
$130K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SR2 je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $129,777. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SR2 je $129,777.

Ostali resursi

