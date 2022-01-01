Squire Plaće

Medijan plaće u Squire je $100,000 za Softverski Inženjer . Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Squire. Zadnje ažuriranje: 11/30/2025
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Squire, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
