Squarespace Plaće

Plaće u Squarespace kreću se od $59,900 ukupne godišnje naknade za Korisnička Služba na donjoj strani do $478,333 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Squarespace. Zadnje ažuriranje: 11/30/2025

Softverski Inženjer
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Menadžer Proizvoda
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Dizajner Proizvoda
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Znanstvenik Podataka
L3 $155K
L4 $200K
Analitičar Podataka
Median $135K
Financijski Analitičar
Median $190K
Marketing
Median $164K
Regrutер
Median $150K
UX Istraživač
Median $151K
Administrativni Asistent
$79.6K
Menadžer Poslovnih Operacija
$274K
Poslovni Analitičar
$118K
Korisnička Služba
Median $59.9K
Menadžer Znanosti Podataka
$224K
Ljudski Resursi
$141K
Informatičar (IT)
$191K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $202K
Raspored Stjecanja

15%

GOD 1

25%

GOD 2

30%

GOD 3

30%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Squarespace, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 15% stječe se u 1st-GOD (15.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 3rd-GOD (30.00% godišnje)

  • 30% stječe se u 4th-GOD (30.00% godišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Squarespace, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Squarespace je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the L7 level s godišnjom ukupnom naknadom od $478,333. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Squarespace je $195,822.

