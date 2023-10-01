Imenik tvrtki
Spokeo
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Spokeo Plaće

Plaće u Spokeo kreću se od $148,500 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $228,850 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Spokeo. Zadnje ažuriranje: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $149K
Znanstvenik Podataka
$157K
Marketing
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Menadžer Proizvoda
$229K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Spokeo je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $228,850. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Spokeo je $159,975.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Spokeo

Povezane tvrtke

  • Apple
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi