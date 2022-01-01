Splunk Plaće

Plaće u Splunk kreću se od $51,822 ukupne godišnje naknade za Prodajni Inženjer na donjoj strani do $733,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Splunk. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Splunk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Splunk, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
