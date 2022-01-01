Imenik tvrtki
Splunk
Splunk Plaće

Plaće u Splunk kreću se od $51,822 ukupne godišnje naknade za Prodajni Inženjer na donjoj strani do $733,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Splunk. Zadnje ažuriranje: 8/29/2025

$160K

Softverski Inženjer
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Inženjer Pouzdanosti Stranice

Menadžer Proizvoda
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Prodaja
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
Menadžer Softverskog Inženjerstva
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Dizajner Proizvoda
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX Dizajner

Arhitekt Rješenja
P4 $229K
P5 $282K

Arhitekt Podataka

Cloud Security Architect

Znanstvenik Podataka
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $224K
Financijski Analitičar
Median $145K
Menadžer Programa
Median $170K
Prodajni Inženjer
Median $51.8K
IT Tehnolog
Median $157K
Regrutač
Median $141K
Tehnički Pisac
Median $145K
Menadžer Projekta
Median $156K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $425K
Računovođa
$252K

Tehnički Računovođa

Menadžer Poslovnih Operacija
$147K
Poslovni Analitičar
Median $161K
Poslovni Razvoj
$63.3K
Šef Stožera
$371K
Korisnička Podrška
$229K
Analitičar Podataka
$167K
Ljudski Resursi
$249K
Menadžment Konzultant
$153K
Marketing Operacije
$162K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$481K
Operacije Prihoda
$200K
Ukupne Nagrade
$241K
UX Istraživač
$129K
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Splunk, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (8.32% tromjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (8.32% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Splunk, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Den högst betalda rollen som rapporterats på Splunk är Menadžer Proizvoda at the P7 level med en årlig total ersättning på $733,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Splunk är $227,427.

