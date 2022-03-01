Imenik tvrtki
Split Software
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Split Software Plaće

Plaće u Split Software kreću se od $78,400 ukupne godišnje naknade za Ljudski Resursi na donjoj strani do $208,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Split Software. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $208K
Analitičar Podataka
$81.6K
Ljudski Resursi
$78.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arhitekt Rješenja
$174K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Split Software je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $208,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Split Software je $127,863.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Split Software

Povezane tvrtke

  • Optimizely
  • Checkr
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi