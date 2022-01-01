Imenik tvrtki
Splice
Splice Plaće

Plaće u Splice kreću se od $124,375 ukupne godišnje naknade za Financijski Analitičar na donjoj strani do $251,250 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Splice. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $139K
Menadžer Proizvoda
Median $160K
Poslovni Razvoj
$251K

Financijski Analitičar
$124K
Marketing
$235K
Dizajner Proizvoda
$220K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Splice je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $251,250. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Splice je $190,072.

