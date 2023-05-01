Imenik tvrtki
Spirit Airlines
Spirit Airlines Plaće

Plaće u Spirit Airlines kreću se od $91,800 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $143,100 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Spirit Airlines. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $143K
Analitičar Podataka
$91.8K
Menadžer Projekta
$124K

Softverski Inženjer
Median $100K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Spirit Airlines je Menadžer Proizvoda s godišnjom ukupnom naknadom od $143,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Spirit Airlines je $111,908.

