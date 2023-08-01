Imenik tvrtki
Spirent Communications
Spirent Communications Plaće

Plaće u Spirent Communications kreću se od $87,063 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $201,000 za Prodajni Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Spirent Communications. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $135K

Mrežni Inženjer

Marketing Operacije
$87.1K
Menadžer Proizvoda
$152K

Prodajni Inženjer
$201K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$164K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Spirent Communications je Prodajni Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Spirent Communications je $152,471.

