Spire Global
Spire Global Plaće

Plaće u Spire Global kreću se od $94,186 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $166,165 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Spire Global. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Inženjer Upravljanja
$108K
Softverski Inženjer
$94.2K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$143K

Menadžer Tehničkih Programa
$166K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Spire Global je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $166,165. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Spire Global je $125,494.

