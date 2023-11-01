Imenik tvrtki
Spiral Scout
Spiral Scout Plaće

Plaće u Spiral Scout kreću se od $59,405 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $107,185 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Spiral Scout. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Poslovni Analitičar
$59.4K
Menadžer Projekta
$61.5K
Softverski Inženjer
$107K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Spiral Scout je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $107,185. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Spiral Scout je $61,511.

Ostali resursi