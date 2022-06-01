Imenik tvrtki
SPINS Plaće

Plaće u SPINS kreću se od $54,725 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $201,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SPINS. Zadnje ažuriranje: 9/19/2025

$160K

Menadžer Proizvoda
Median $120K
Analitičar Podataka
$54.7K
Financijski Analitičar
$84.1K

Softverski Inženjer
$91.8K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$201K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SPINS je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SPINS je $91,800.

Ostali resursi