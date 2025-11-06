Imenik tvrtki
Solarisbank
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Berlin Metropolitan Region

Solarisbank Softverski Inženjer Plaće u Berlin Metropolitan Region

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Berlin Metropolitan Region u Solarisbank ukupno iznosi €83.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Solarisbank. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€83.5K
Razina
Triangle 1
Osnovna plaća
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Solarisbank?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Solarisbank in Berlin Metropolitan Region ima godišnju ukupnu naknadu od €118,233. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Solarisbank za ulogu Softverski Inženjer in Berlin Metropolitan Region je €79,948.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Solarisbank

Povezane tvrtke

  • Wolters Kluwer
  • AffiniPay
  • StashAway
  • Avaloq
  • Fenergo
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi