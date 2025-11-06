SoftServe Softverski Inženjer Plaće u Wroclaw Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Wroclaw Metropolitan Area u SoftServe kreće se od PLN 253K year za L3 do PLN 286K year za L4. Medijan year paketa naknade in Wroclaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 254K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 ( Početni nivo ) PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L2 PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- L3 PLN 253K PLN 253K PLN 0 PLN 0 L4 PLN 286K PLN 286K PLN 0 PLN 0 Prikaži 1 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( PLN ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus

