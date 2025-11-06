Softverski Inženjer naknada in Warsaw Metropolitan Area u SoftServe kreće se od PLN 140K year za L2 do PLN 272K year za L4. Medijan year paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 265K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
