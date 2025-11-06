Softverski Inženjer naknada in Ukraine u SoftServe kreće se od UAH 419K year za L1 do UAH 2.74M year za L5. Medijan year paketa naknade in Ukraine ukupno iznosi UAH 2.13M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
