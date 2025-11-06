Imenik tvrtki
SoftServe
  • Mexico

SoftServe Softverski Inženjer Plaće u Mexico

Softverski Inženjer naknada in Mexico u SoftServe kreće se od MX$710K year za L2 do MX$891K year za L3. Medijan year paketa naknade in Mexico ukupno iznosi MX$657K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SoftServe in Mexico ima godišnju ukupnu naknadu od MXMX$26,187,808. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SoftServe za ulogu Softverski Inženjer in Mexico je MXMX$18,847,734.

Ostali resursi