Softverski Inženjer naknada in Lviv Metropolitan Area u SoftServe kreće se od UAH 551K year za L1 do UAH 2.14M year za L4. Medijan year paketa naknade in Lviv Metropolitan Area ukupno iznosi UAH 2M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
