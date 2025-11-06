Imenik tvrtki
SoftServe
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Lviv Metropolitan Area

SoftServe Softverski Inženjer Plaće u Lviv Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Lviv Metropolitan Area u SoftServe kreće se od UAH 551K year za L1 do UAH 2.14M year za L4. Medijan year paketa naknade in Lviv Metropolitan Area ukupno iznosi UAH 2M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+UAH 2.42M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 835K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 918K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

DevOps inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SoftServe in Lviv Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od UAH 3,130,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SoftServe za ulogu Softverski Inženjer in Lviv Metropolitan Area je UAH 2,003,760.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SoftServe

Povezane tvrtke

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi