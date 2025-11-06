Softverski Inženjer naknada in Guadalajara Metropolitan Area u SoftServe ukupno iznosi MX$710K year za L2. Medijan year paketa naknade in Guadalajara Metropolitan Area ukupno iznosi MX$764K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
