Imenik tvrtki
SoftServe
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Colombia

SoftServe Softverski Inženjer Plaće u Colombia

Softverski Inženjer naknada in Colombia u SoftServe ukupno iznosi COP 167.51M year za L2. Medijan year paketa naknade in Colombia ukupno iznosi COP 200.61M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Prikaži 1 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u SoftServe?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

DevOps inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SoftServe in Colombia ima godišnju ukupnu naknadu od COP 221,065,455. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SoftServe za ulogu Softverski Inženjer in Colombia je COP 200,607,008.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SoftServe

Povezane tvrtke

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi