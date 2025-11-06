Poslovni Analitičar naknada in Poland u SoftServe ukupno iznosi PLN 209K year za L4. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 211K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SoftServe. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***