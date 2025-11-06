Imenik tvrtki
Soft Robotics
Soft Robotics Softverski Inženjer Plaće u Greater Boston Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Boston Area u Soft Robotics ukupno iznosi $195K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Soft Robotics. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Ukupno godišnje
$195K
Razina
-
Osnovna plaća
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
15 Godine
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Soft Robotics in Greater Boston Area ima godišnju ukupnu naknadu od $280,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Soft Robotics za ulogu Softverski Inženjer in Greater Boston Area je $182,000.

