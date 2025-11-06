Imenik tvrtki
Socure
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

  • New York City Area

Socure Znanstvenik Podataka Plaće u New York City Area

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in New York City Area u Socure ukupno iznosi $210K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Socure. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Ukupno godišnje
$210K
Razina
Lead Data Scientist
Osnovna plaća
$210K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Socure?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Socure, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u Socure in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $218,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Socure za ulogu Znanstvenik Podataka in New York City Area je $160,000.

