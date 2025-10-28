Softverski Inženjer naknada in India u Societe Generale kreće se od ₹1.69M year za L1 do ₹2.69M year za L7. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹1.96M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Societe Generale. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
