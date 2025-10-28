Menadžer Projekta naknada in France u Societe Generale ukupno iznosi €103K year za L4. Medijan year paketa naknade in France ukupno iznosi €71.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Societe Generale. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
