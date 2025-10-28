Imenik tvrtki
Societe Generale
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plaće

Societe Generale Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in France u Societe Generale ukupno iznosi €49.7K year za L3. Medijan year paketa naknade in France ukupno iznosi €49.2K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Societe Generale. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Societe Generale?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Dizajner Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

UX dizajner

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Societe Generale in France ima godišnju ukupnu naknadu od €63,959. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Societe Generale za ulogu Dizajner Proizvoda in France je €42,513.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Societe Generale

Povezane tvrtke

  • ICICI Bank
  • JPMorgan Chase
  • Deutsche Bank
  • Bank of America
  • Associated Bank
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi