Societe Generale Znanstvenik Podataka Plaće

Znanstvenik Podataka naknada in France u Societe Generale kreće se od €41.4K year za L1 do €31.2K year za L3. Medijan year paketa naknade in France ukupno iznosi €44.6K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Societe Generale. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 €41.4K €38.6K €0 €2.8K L2 € -- € -- € -- € -- L3 €31.2K €29.5K €0 €1.7K L4 € -- € -- € -- € -- Prikaži 3 više nivoa

+ €50.5K + €77.4K + €17.4K + €30.5K + €19.1K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( EUR ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Primajte obavještenja o novim plaćama Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Societe Generale ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.