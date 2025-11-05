Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

  • Greater Los Angeles Area

Snap Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Greater Los Angeles Area

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Greater Los Angeles Area u Snap kreće se od $818K year za L5 do $1.56M year za L8. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $670K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Snap. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)

  • 13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Snap in Greater Los Angeles Area ima godišnju ukupnu naknadu od $1,563,977. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Snap za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Greater Los Angeles Area je $762,814.

