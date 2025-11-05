Imenik tvrtki
Snap
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • United Kingdom

Snap Softverski Inženjer Plaće u United Kingdom

Softverski Inženjer naknada in United Kingdom u Snap kreće se od £96.5K year za L3 do £251K year za L5. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £188K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Snap. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Software Engineer(Početni nivo)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£251K
£128K
£123K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Prikaži 4 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)

  • 13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Mobilni softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Snap in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £282,723. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Snap za ulogu Softverski Inženjer in United Kingdom je £189,272.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Snap

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi