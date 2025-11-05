Imenik tvrtki
Snap
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
Snap Softverski Inženjer Plaće u Greater Los Angeles Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Los Angeles Area u Snap kreće se od $199K year za L3 do $816K year za L7. Medijan year paketa naknade in Greater Los Angeles Area ukupno iznosi $373K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Snap. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
Software Engineer(Početni nivo)
$199K
$143K
$55K
$1K
L4
$377K
$189K
$187K
$0
L5
$554K
$254K
$300K
$0
L6
Staff Software Engineer
$653K
$261K
$384K
$8.2K
Prikaži 4 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)

  • 13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Uključeni nazivi

Mobilni softverski inženjer

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Produkcijski softverski inženjer

Sigurnosni softverski inženjer

Softverski inženjer virtualne stvarnosti

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Snap in Greater Los Angeles Area ima godišnju ukupnu naknadu od $815,556. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Snap za ulogu Softverski Inženjer in Greater Los Angeles Area je $385,000.

