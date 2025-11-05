Imenik tvrtki
Snap
  • San Francisco Bay Area

Snap Menadžer Proizvoda Plaće u San Francisco Bay Area

Menadžer Proizvoda naknada in San Francisco Bay Area u Snap kreće se od $439K year za L4 do $638K year za L6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $487K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Snap. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

GOD 1

33%

GOD 2

13%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)

  • 13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Snap in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $822,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Snap za ulogu Menadžer Proizvoda in San Francisco Bay Area je $550,000.

