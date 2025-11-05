Menadžer Proizvoda naknada in San Francisco Bay Area u Snap kreće se od $439K year za L4 do $638K year za L6. Medijan year paketa naknade in San Francisco Bay Area ukupno iznosi $487K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Snap. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$439K
$211K
$228K
$0
L5
$607K
$256K
$332K
$20K
L6
$638K
$258K
$380K
$0
100%
GOD 1
U Snap, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (8.33% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (2.77% mjesečno)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (2.77% mjesečno)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (2.77% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Snap, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
GOD 1
33%
GOD 2
13%
GOD 3
U Snap, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
54% stječe se u 1st-GOD (4.50% mjesečno)
33% stječe se u 2nd-GOD (2.75% mjesečno)
13% stječe se u 3rd-GOD (1.08% mjesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff