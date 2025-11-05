Imenik tvrtki
SmartThings Softverski Inženjer Plaće u Minneapolis-St. Paul Area

Softverski Inženjer naknada in Minneapolis-St. Paul Area u SmartThings kreće se od $109K year za Software Engineer do $192K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Minneapolis-St. Paul Area ukupno iznosi $151K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SmartThings. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area ima godišnju ukupnu naknadu od $245,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SmartThings za ulogu Softverski Inženjer in Minneapolis-St. Paul Area je $150,000.

