Softverski Inženjer naknada in Minneapolis-St. Paul Area u SmartThings kreće se od $109K year za Software Engineer do $192K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Minneapolis-St. Paul Area ukupno iznosi $151K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SmartThings. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
