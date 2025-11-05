Softverski Inženjer naknada in United Kingdom u Smartsheet kreće se od £63.1K year za SE I do £160K year za Senior SE II. Medijan year paketa naknade in United Kingdom ukupno iznosi £82.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Smartsheet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Smartsheet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U Smartsheet, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)
34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)