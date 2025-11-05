Imenik tvrtki
Smartsheet Softverski Inženjer Plaće u India

Softverski Inženjer naknada in India u Smartsheet ukupno iznosi ₹5.48M year za Senior SE I. Medijan year paketa naknade in India ukupno iznosi ₹5.08M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Smartsheet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE I
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 više nivoa
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Smartsheet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Smartsheet, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Smartsheet in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,874,581. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Smartsheet za ulogu Softverski Inženjer in India je ₹5,075,582.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Smartsheet

