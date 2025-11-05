Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u Smartsheet kreće se od $154K year za SE I do $375K year za Principal SE. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $254K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Smartsheet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Smartsheet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)
33%
GOD 1
33%
GOD 2
34%
GOD 3
U Smartsheet, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)
34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)