  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Softverski Inženjer Plaće u Greater Seattle Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Seattle Area u Smartsheet kreće se od $154K year za SE I do $375K year za Principal SE. Medijan year paketa naknade in Greater Seattle Area ukupno iznosi $254K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Smartsheet. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
SE I
(Početni nivo)
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Prikaži 2 više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Smartsheet, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

34%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Smartsheet, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (8.25% tromjesečno)

  • 34% stječe se u 3rd-GOD (8.50% tromjesečno)



Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Smartsheet in Greater Seattle Area ima godišnju ukupnu naknadu od $418,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Smartsheet za ulogu Softverski Inženjer in Greater Seattle Area je $258,500.

