Sleep Number
Sleep Number Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Sleep Number ukupno iznosi $170K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sleep Number. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Medijan paketa
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Ukupno godišnje
$170K
Razina
L3
Osnovna plaća
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Sleep Number?
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Sleep Number, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Sleep Number in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $222,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sleep Number za ulogu Softverski Inženjer in United States je $165,000.

Ostali resursi