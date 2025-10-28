Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United States u Sleep Number kreće se od $100K do $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sleep Number. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Prosječna Ukupna Naknada
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U Sleep Number, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)