Sleep Number
Sleep Number Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in United States u Sleep Number kreće se od $100K do $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Sleep Number. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$109K - $126K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$100K$109K$126K$140K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Sleep Number, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Sleep Number in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $140,420. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sleep Number za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $100,300.

