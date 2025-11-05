Imenik tvrtki
Slalom Build
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

  • Greater Chicago Area

Slalom Build Arhitekt Rješenja Plaće u Greater Chicago Area

Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in Greater Chicago Area u Slalom Build ukupno iznosi $147K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Slalom Build. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$147K
Razina
L4
Osnovna plaća
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Arhitekt Rješenja ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Slalom Build in Greater Chicago Area ima godišnju ukupnu naknadu od $189,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Slalom Build za ulogu Arhitekt Rješenja in Greater Chicago Area je $160,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Slalom Build

Povezane tvrtke

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi