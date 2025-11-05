Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u Slalom Build kreće se od CA$98.9K year za Engineer do CA$129K year za Senior Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Slalom Build. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
