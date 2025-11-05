Imenik tvrtki
Slalom Build
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Greater Toronto Area

Slalom Build Softverski Inženjer Plaće u Greater Toronto Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Toronto Area u Slalom Build kreće se od CA$98.9K year za Engineer do CA$129K year za Senior Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Toronto Area ukupno iznosi CA$108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Slalom Build. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer
(Početni nivo)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 4 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Slalom Build in Greater Toronto Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$128,634. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Slalom Build za ulogu Softverski Inženjer in Greater Toronto Area je CA$104,146.

