Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Slalom Build kreće se od $97.4K year za Engineer do $189K year za Senior Architect. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $140K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Slalom Build. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
