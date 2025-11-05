Imenik tvrtki
Slalom Build
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Greater Chicago Area

Slalom Build Softverski Inženjer Plaće u Greater Chicago Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u Slalom Build kreće se od $97.4K year za Engineer do $189K year za Senior Architect. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $140K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Slalom Build. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineer
(Početni nivo)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Prikaži 4 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Slalom Build?

Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Slalom Build in Greater Chicago Area ima godišnju ukupnu naknadu od $188,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Slalom Build za ulogu Softverski Inženjer in Greater Chicago Area je $129,000.

Ostali resursi