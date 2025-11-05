Imenik tvrtki
Skyhigh Security
Skyhigh Security Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Skyhigh Security ukupno iznosi ₹3.7M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Skyhigh Security. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Skyhigh Security
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹3.7M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹3.7M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Skyhigh Security?
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Skyhigh Security in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,390,576. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Skyhigh Security za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹2,981,565.

