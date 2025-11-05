Imenik tvrtki
Skydio
Skydio Strojarski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Strojarski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Skydio ukupno iznosi $161K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Skydio. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
Ukupno godišnje
$161K
Razina
Engineer
Osnovna plaća
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U Skydio, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u Skydio in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $265,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Skydio za ulogu Strojarski Inženjer in San Francisco Bay Area je $161,325.

