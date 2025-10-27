Imenik tvrtki
Skai Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Israel u Skai ukupno iznosi ₪334K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Skai. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Ukupno godišnje
₪334K
Razina
L3
Osnovna plaća
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Skai in Israel ima godišnju ukupnu naknadu od ₪509,197. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Skai za ulogu Softverski Inženjer in Israel je ₪380,236.

