Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Switzerland u SIX ukupno iznosi CHF 117K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u SIX. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 117K
Razina
Software Engineer
Osnovna plaća
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u SIX?
+CHF 47.1K
+CHF 72.3K
+CHF 16.2K
+CHF 28.4K
+CHF 17.9K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u SIX in Switzerland ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 146,006. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SIX za ulogu Softverski Inženjer in Switzerland je CHF 118,656.

