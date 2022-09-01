SilverSun Technologies Plaće

Plaće u SilverSun Technologies kreću se od $65,557 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $72,617 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SilverSun Technologies . Zadnje ažuriranje: 9/2/2025