Imenik tvrtki
SilverSun Technologies
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

SilverSun Technologies Plaće

Plaće u SilverSun Technologies kreću se od $65,557 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $72,617 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika SilverSun Technologies. Zadnje ažuriranje: 9/2/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik Podataka
$67.2K
Softverski Inženjer
$65.6K
Arhitekt Rješenja
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u SilverSun Technologies je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $72,617. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u SilverSun Technologies je $67,204.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za SilverSun Technologies

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • Uber
  • Amazon
  • Apple
  • Pinterest
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi