Silicon Labs Plaće

Raspon plaća Silicon Labs je od $50,868 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj softverskog inženjerstva na donjem kraju do $301,500 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Silicon Labs. Zadnje ažurirano: 8/25/2025
33%
GODINA 1
33%
GODINA 2
33%
GODINA 3
U tvrtki Silicon Labs, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:
33% stječe prava u 1st-GODINA (33.00% godišnje)
33% stječe prava u 2nd-GODINA (33.00% godišnje)
33% stječe prava u 3rd-GODINA (33.00% godišnje)
