Silicon Labs Plaće

Raspon plaća Silicon Labs je od $50,868 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj softverskog inženjerstva na donjem kraju do $301,500 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Silicon Labs. Zadnje ažurirano: 8/25/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $135K
Hardverski inženjer
Median $150K

ASIC inženjer

Razvoj poslovanja
$194K

Informatolog (IT)
$94.5K
Dizajner proizvoda
$89.7K
Voditelj proizvoda
$146K
Voditelj projekta
$221K
Prodaja
$102K
Analitičar kibernetičke sigurnosti
$165K
Voditelj softverskog inženjerstva
$50.9K
Tehnički voditelj programa
$302K
Raspored stjecanja prava

33%

GODINA 1

33%

GODINA 2

33%

GODINA 3

Vrsta dionice
RSU

U tvrtki Silicon Labs, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 33% stječe prava u 1st-GODINA (33.00% godišnje)

  • 33% stječe prava u 2nd-GODINA (33.00% godišnje)

  • 33% stječe prava u 3rd-GODINA (33.00% godišnje)

Često postavljena pitanja

