Sigma Software Plaće

Raspon plaća Sigma Software je od $8,358 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $89,550 za Građevinski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Sigma Software. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $79.9K

Backend softverski inženjer

Građevinski inženjer
$89.6K
Voditelj proizvoda
$72.4K

Regrutator
$8.4K
Arhitekt rješenja
$62.4K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Sigma Software je Građevinski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $89,550. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Sigma Software je $72,360.

