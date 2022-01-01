SiFive Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća SiFive je od $61,777 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $198,990 za Elektrotehnički inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke SiFive. Zadnje ažurirano: 8/22/2025

$160K

Hardverski inženjer
Median $79K
Softverski inženjer
Median $61.8K
Elektrotehnički inženjer
$199K

Tehnički pisac
$92.5K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

Vrsta dionice
Options

U tvrtki SiFive, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at SiFive is Elektrotehnički inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

